Gli animali vittime silenziose della guerra | l’OIPA lancia una raccolta fondi

Leggi su funweek

(Di venerdì 20 ottobre 2023) In Medio Oriente, regione attualmente colpita da un conflitto devastante, anche glisono. L’Organizzazione Internazionale Protezione(OIPA) sta collaborando attivamente con i suoi volontari nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania, dove i volontari operano in condizioni pericolose per salvare gli. A causa dell’attuale impossibilità di fornire aiuti diretti sul campo,hato in Italia unachiamata “EmergenzaGaza – Cisgiordania.” I proventi di questasaranno devoluti alle associazioni locali connesse alInternational, che lavorano ...