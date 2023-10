Gli aiuti umanitari possono arrivare a Gaza La svolta sul valico di Rafah

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Ildisarà aperto «entro 24 /48 ore». E' questa la convinzione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, secondo il quale i primi camion che trasportanoarriveranno attraverso ildall'Egitto entro i prossimi due giorni. «Credo che nelle prossime 24-48 ore i primi 20 camion attraverseranno il confine», ha detto Biden incontrando i leader dell'Unione Europea alla Casa Bianca. Il numero uno statunitense ha assicurato di avere l'impegno da parte di Israele e del presidente egiziano di far passare gli, ma «l'autostrada doveva essere riasfaltata, ed era in pessime condizioni». Anche secondo il primo ministro britannico Rishi Sunak la riapertura delè «imminente. Quando è scoppiata questa crisi, una cosa a cui abbiamo ...

... ieri,attacchi alle basi dell'occupazione statunitense in Siria e Iraq, dallo Yemen,Stati ...umanitaria di Gaza e di tutta la Striscia ancora non sa se verrà alleviata con l'invio degli...

Gli aiuti per la Striscia di Gaza ancora bloccati al confine egiziano Internazionale

Gli aiuti non passano, nonostante l'arrivo di Guterres sul valico egiziano: "Ho il cuore a pezzi" RaiNews

Il numero uno statunitense ha assicurato di avere l’impegno da parte di Israele e del presidente egiziano di far passare gli aiuti, ma «l’autostrada doveva essere riasfaltata, ed era in pessime ..."Vediamo quali saranno i tempi" per l'apertura del valico di Rafah. "Serve un accordo tra Israeliani ed egiziani per far arrivare gli aiuti umanitari, ci sono problemi organizzativi e io mi auguro che ...