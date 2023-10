Gli aiuti umanitari in attesa di entrare a Gaza sono pochissimi

"Senzaumanitari necessari, si rischia una strage nella strage. Siamo altresì preoccupati per il rilascio dei bambini israeliani ostaggi di Hamas e per i traumi riportati dai bambini e ...

Gli aiuti a Gaza potrebbero tardare ancora Il Post

Il valico di Rafah sarà aperto per gli aiuti umanitari a Gaza Vatican News - Italiano

L’agevolazione in forma piena spetta anche per gli interventi realizzati da enti del Terzo settore, nel rispetto dei requisiti del comma 1, lettera c), dell’articolo 9 del Decreto Aiuti-quater, ovvero ...L'accordo tra Egitto, Israele e Stati Uniti, prevede un singolo passaggio di venti camion, ma ne servirebbero cento al giorno ...