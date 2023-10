Giustizia | inizia era Gratteri in Procura di Napoli

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 20 ottobre 2023) caption id="attachment 348491" align="alignleft" width="150" Nicola/captionLa presidente del tribunale diElisabetta Garzo ha dichiarato la nomina e l'immissione in possesso ed esercizio delle funzioni ditore della Repubblica didi Nicola.Garzo, nel corso di una cerimonia che si svolge nella sala Arengario, ha detto di auspicare "proficui risultati nella lotta alla criminalità organizzata e comune in un momento così difficile per la città di".