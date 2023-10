Giuffredi | agente di Casale | «Abbiamo querelato Corona»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Mario, procuratore di Nicolò, è stato intervistato da TvPlay su Fabrizio, che ha fatto il nome del suo assistito tra gli artefici delle scommesse calcistiche. Qualche ora fa aveteFabrizio? «Assolutamente sì. Nicolò ha sporto querela presso la Procura di Milano con l’assistenza dello studio Furgiuele» La procura di Torino ha spiegato come Gatti, El Sharaawy enon siano indagati, mentreparla di un’altra procura, quella di Roma, che starebbe indagando sul suo assistito. Come risponde? «L’inchiesta principale, per ora, è quella di Torino ed il Procuratore stesso ha dichiarato che Nicolò non è indagato. Se un’altra procura stesse indagando su di lui senza che Nicolò lo sappia, vuol dire che l’indagine è segreta e ...