Giorgia Meloni | “La mia relazione con Andrea Giambruno finisce qui” L’annuncio social

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 20 ottobre 2023)ha annunciato a mezzola fine della suacon il giornalista: per farlo, la premier ha scelto di condividere una foto dei due insieme alla figlia Ginevra, a corredo di un lungo post nel quale parla della loro storia. “La miacon, durata quasi dieci anni,qui”, ha esordito su Instagram. “Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra”. La piccola è venuta alla luce il 16 settembre 2016, dopo cheaveva annunciato la sua gravidanza al Family ...