Giorgia Meloni | “La mia relazione con Andrea Giambruno finisce qui”

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 20 ottobre 2023) (Adnkronos) – Con un messaggio pubblicato sui social, la presidente del Consiglioannuncia la fine dellacon l'ormai ex compagno, da giorni al centro delle polemiche per i fuorionda mostrati da 'Striscia la Notizia'. "La miacon, durata quasi dieci anni,qui – scrive la premier -. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto", si legge nel post. "Difenderò – scrive ancora– quello che siamo stati, ...