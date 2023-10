Giorgia Meloni ha già un altro uomo? Corona fa nome e cognome

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Pubblicato il 20 Ottobre, 2023 La velocità da iperspazio con cuiha preparato le valigie ad Andrea Giambruno, preparato un comunicato social e tolto la fede virtuale dal suo anulare reale, potrebbe avere una spiegazione che va oltre un cuore spezzato. Ne è convinto, manco a dirlo, Fabrizio, che sgancia l’ennesima bomba di gossip destinata a fare discutere. Eccome. Si chiama Manlio Messina l’che, secondo Dillinger News, il sito dell’ ex “re dei paparazzi”, è il nuovo amore della Premier. Messina è conosciuto come esempio di rettitudine: coordinatore regionale di FdI per la Sicilia orientale, dal 2019 è assessore di Turismo, sport e spettacolo per la regione Sicilia. Di lui, però, si sa anche che è sposato. Manlio Messina ha già smentito la notizia, e non solo: nel farlo ha anche ...