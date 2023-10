Giorgia Meloni e Andrea Giambruno | la separazione è ufficiale | dopo i fuorionda

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 20 ottobre 2023)ha annunciato la suadacon un post sui social in cui ringrazia il suo ex compagno e padre di sua figlia per gli anni trascorsi insieme, ma prende atto che le loro strade ormai si sono divise da tempo. Nello stesso postsi rivolge anche a chi ha tentato di colpire la sua sfera privata. Laarriva poche oredagli imbarazzantididiffusi da Striscia la Notizia, in cui il giornalista, tra le altre cose, fa anche proposte sessuali alle colleghe, forse scherzose, ma esplicite. “La mia relazione con, durata quasi dieci anni, finisce qui” – scrive ...