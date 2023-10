Giorgia Meloni dopo i fuorionda di Striscia lascia Andrea Giambruno | «La pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua»

(Di venerdì 20 ottobre 2023) La Premier annuncia sul suo profilo Instagram la fine della relazione con il giornalista, padre di sua figlia Ginevra: «Difenderò quello che siamo stati», fa sapere, per poi aggiungere, riferendosi aididegli ultimi giorni: «Lae la

- - > Il tweet di(la pixelatura del volto della bimba è nostro) - X . Lasciarsi via tweet, anzi via X. Venti righe e un annuncio privato diventa pubblico. Pubblicissimo. Pure nell'epoca dei social, non ...

Giorgia Meloni: «La mia relazione con Andrea Giambruno finisce qui. Difenderò nostra figlia» ilmessaggero.it

Giorgia Meloni: "Con Andrea Giambruno è finita", l'annuncio sui social Il Tempo

Finita la relazione decennale tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno. La presidente del Consiglio ne ha dato annuncio su Instagram: "Ci siamo lasciati".Giorgia Meloni ha lasciato Andrea Giambruno a mezzo social: “Strade divise da tempo”. Ma soltanto due giorni fa, il giornalista aveva fatto dichiarazioni sul matrimonio in una ormai celebre intervista ...