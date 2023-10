Giorgia Meloni | cosa c’è dietro la separazione con Andrea Giambruno

Solidarietà politica bipartisan aper la crisi del suo rapporto con il conduttore tv Andrea Giambruno , interrotto dalla premier dopo i fuorionda trasmessi da Striscia la Notizia , in cui il giornalista flirta in modo ...

Andrea Giambruno, chi è l'ex compagno di Giorgia Meloni: le gaffe in tv, la fissazione per il ciuffo e quella ilmessaggero.it

Cosa è successo tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno negli ultimi due giorni: perché si sono separati Corriere TV

AGI/Vista - "Vorrei innanzitutto chiarire che esprimo solidarietà a Giorgia Meloni come persona, come donna e come madre. Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio attuale, è per me un avversario anche ...Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad A ...