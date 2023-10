Giorgia Meloni | “Con Andrea Giambruno è finita”

(Di venerdì 20 ottobre 2023) “La mia relazione con, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo

"La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per ...

I fuorionda di Andrea Giambruno diventano un caso: la reazione di Giorgia Meloni e l'Auditel di Striscia La Notizia Open

Giorgia Meloni: «La mia relazione con Andrea Giambruno finisce qui. Difenderò nostra figlia» ilmessaggero.it

ROMA. Le strade di Giorgia Meloni e del giornalista Andrea Giambruno si separano. Ad annunciare la fine della relazione col compagno è la stessa leader di Fdi e presidente del Consiglio attraverso un ...ROMA (ITALPRESS) – “La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui”. Lo annuncia su Facebook il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.“Lo ringrazio per gli anni splendid ...