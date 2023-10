Giorgia Meloni annuncia la fine della sua storia con Andrea Giambruno | “Strade divise da tempo”

Lo scrive la premiersui social: 'La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che ...

“La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui”. Lo scrive sui suoi profili social la premier Giorgia Meloni, che aggiunge: “Lo ringrazio per gli anni splendidi che ...Per quanto alta e apprezzata in Occidente sia la sua esposizione internazionale, e in difficoltà il variopinto fronte interno delle opposizioni, Giorgia Meloni soffierà domenica con qualche ansia o ...