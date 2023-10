Gianfranco De Franco apre la stagione de La Cantinetta di San Venanzo

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Sarà “Stellar Sunset” diDead inaugurare domenica 22 ottobre alle ore 18,30 la nuovade Ladella Locanda Del Borgo di Rotecastello (San). Un concerto d’eccezione ad ingresso libero.De, infatti, ha scelto il calore dell’Umbria come data zero per presentare il suo ultimo lavoro discografico prima del concerto che terrà alla JazzMi, in programma a Milano il prossimo 5 novembre. De(fiati, synth ed elettronica) sarà accompagnato alla batteria da Massimo Russo. Il live “Stellar Sunset”, che prende il nome dal suo ultimo lavoro discografico, è uscito per l’etichetta Inriclassic. Il risultato timbrico è di natura “trascendentale”. Tra l’acustico e ...