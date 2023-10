Giambruno sospeso | la decisione di Mediaset dopo i fuorionda di Striscia

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Andreaè statodalla conduzione del programma Diario del giorno su Rete 4. Lo riferisce a LaPresse un portavoce di, come riporta anche l'Agi, spiegando che l'azienda starebbe valutando con attenzione i fattii fuori onda circolati. Il riferimento è ai due servizi dila Notizia che riprendono il giornalista mentre, fuori onda appunto, si lascia andare a dichiarazioni compromettenti. Questa mattina, a poche ore dalla messa in onda dei servizi del tg satirico è arrivato il post social con cui Giorgia Meloni ha comunicato la fine della sua relazione con: "La mia relazione con Andrea, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che ...