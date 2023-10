Giambruno perde il lavoro | Mediaset lo licenzia | addio a “Diario del giorno”

Leggi su donnapop

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Andreaè statoto da? Il suo programmadelpotrebbe presto chiudere: ma perché? C’entra Giorgia Meloni? Come sappiamo, il nome di Andreaultimamente è stato spesso sulla cresta dell’onda: il giornalista ha mancato di rispetto alla sua ex compagna in alcuni fuori onda del suo programma, riportati fedelmente in...