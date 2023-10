Giambruno | non solo addio dalla Meloni | Dagospia lancia la ‘bomba’

Leggi su notizie

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Quello di Giorgiapotrebbe non essere l’unicodella giornata per Andrea: il sito ‘la clamorosa indiscrezione Inutile girarci attorno: l’argomento principale della giornata, nel nostro Paese, non può che essere quello della fine della relazione tra Giorgiaed il giornalista Andrea. A confermare la notizia ci ha pensato direttamente la stessa premier con un post che ha pubblicato sui social network. A quanto pare il rapporto tra i due, nell’ultimo periodo, non stava affatto andando nel verso giusto. Fino a quando non è arrivata la decisione, da parte della presidente del Consiglio, di prendere due strade completamente diverse. Andrea(Ansa Foto) Notizie.comIl tutto, ovviamente, a pochi ...