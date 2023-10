Giambruno | Mediaset sospende sua conduzione a ‘Diario del giorno’

(Di venerdì 20 ottobre 2023) L'annuncio in una nota: "L'Azienda sta valutando con attenzione i fatti"Andreadalladel programma di Retequattrodel. Ad annunciarlo, dopo che diversi rumors sulla possibilità di uno stop erano già circolati in ambienti politici, è stata la stessa azienda. “E’ stata sospesa ladi Andreadadele l’Azienda sta valutando con attenzione i fatti”, si legge nel comunicatoche lascia aperta la possibilità di prendere ulteriori provvedimenti. Intanto il giornalista già oggi non ha condotto la trasmissione. Una scelta dello stessodopo la bufera che l’ha travolto per i fuorionda ...

L'assenza dalla conduzione Nella puntata odierna del programma in onda su Retequattro,non era apparso in conduzione dagli studidel Palatino a Roma. Al posto del giornalista Luigi ...

Giambruno, Mediaset: «Il giornalista si è autosospeso». Al suo posto Luigi Galluzzo ilmessaggero.it

Giambruno sospeso dalla conduzione di Diario del giorno: la decisione di Mediaset e cosa rischia ora Open

Berlusconi network Mediaset presenter Andrea Giambruno, the former partner of Premier Giorgia Meloni whom the PM split with earlier Friday over a series of allegedly sexist remarks and other scandals ...Antonio Ricci, ideatore di Striscia la Notizia, ha espresso la sua opinione riguardo la fine della relazione tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno ...