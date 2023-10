Genoa | a Bergamo senza Retegui e Messias

... ma Alberto Gilardino è pronto a fare a meno di Mateo Retegui e Junior Messias entrambi per problemi fisici nella trasferta di domenica a. Un persistente dolore al ginocchio, dopo uno scontro ...

Domani l'ultima rifinitura confermerà le indicazioni della settimana, ma Alberto Gilardino è pronto a fare a meno di Mateo Retegui e Junior Messias entrambi per problemi fisici nella trasferta di ...CALCIO. Toloi è recuperato e dovrebbe essere convocato per la gara contro i rossoblù domenica 20 al Gewiss Stadium (ore 18). In attacco Pasalic in pole-position con due tra Scamacca, De Ketelaere ...