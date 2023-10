Generali | The Human Safety Net a Venezia presenta il palinsesto d' autunno

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Milano, 20 ott. (Adnkronos) - La Casa di TheNet alle Procuratie Vecchie in piazza San Marco aapre la stagione autunnale con undi appuntamenti, pensati per ogni fascia di età, che approfondiscono attraverso diversi focus tematici gli spunti forniti dal percorso della mostra interattiva 'A World of Potential' e la missione di TheNet: l'importanza di essere consapevoli del nostro potenziale e del diritto che tutti abbiamo di esprimerlo e svilupparlo. In occasione di tutti gli incontri sarà possibile accedere gratuitamente al terzo piano delle Procuratie Vecchie per visitare la mostra interattiva. La Casa di TheNet è uno spazio aperto, ideale per essere la casa di tutti coloro che hanno a ...