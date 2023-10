GdS - Napoli | continua l' interesse della Juventus per Zielinski

(Di venerdì 20 ottobre 2023) L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla dell'per. Con Fagioli e Pogba out la Juve lavora all'arrivo di un centrocampista per gennaio. 'Ma un po' come succede nei videogiochi, c'è ...

In questo momento, al netto di Piotr Zielinski nei radar per luglio in caso di svincolo dal, sono Pierre - Emile Hojbjerg (Tottenham), Lazar Samardzic (Udinese) e Rodrigo De Paul (Atletico) i ...

GdS - Napoli, De Laurentiis ha invogliato i giocatori a ricompattarsi IamNaples.it

GdS - Napoli, dialogo ristabilito tra De Laurentiis e Rudi Garcia: ora ... IamNaples.it

“Lecce in equilibrio. Il ritorno di Banda lo paga Strefezza”. La Gazzetta dello Sport titola così il proprio approfondimento sul Lecce. Banda è pronto a rientrare dal 1', ma sarà Gabriel a farne le ...Nel frattempo ecco che, a distanza di cinque anni dall’acquisizione del club di via Torrebella, papà Aurelio e suo figlio Luigi si scontreranno per la prima volta sabato 21 ottobre in un Napoli-Bari ...