Gaza sotto assedio | il valico di Rafah non apre Israele pronto all’invasione?

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Roma, 20 ottobre – Sono stati più di 100 gli obiettivi di Hamas colpiti dadurante la notte a. Lo riferisce in una nota l’Esercito Israeliano. Colpiti inoltre un tunnel, depositi di armi e alcune centri operativi di comando. Neutralizzata anche un squadra di lanciatori di razzi di Hamas che aveva tentato di colpire un aereo.Slitta ancora di un giorno l’apertura deldi, previsto per oggi: è quanto riferisce la Cnn citando alcune fonti che parlano di nuovi ritardi nell’apertura. Ci sarebbero alcuni “problemi strutturali” sulle strade da risolvere, aggiunge Cnn secondo la quale ilpotrebbe aprire sabato. Tra gli obiettivi colpiti ci sarebbe anche un esponente del comando navale di Hamas, Amjad ...

... ma anche parlato dell'emergenza umanitaria a, dichiarando che il 'popolo ha urgente bisogno ... e' il bersaglio dei Repubblicani alla Camera, che stanno tentando di metterloaccusa per il ...

Nella notte tra il 19 e il 20 ottobre il Presidente USA Joe Biden ha parlato alla nazione dopo la visita a Israele, primo presidente dopo Lincoln a visitare una zona di guerra non sotto il diretto ...Sirene d'allarme sia nel sud sia nel nord di Israele, per lanci di razzi provenienti da Gaza e dal Libano; ucciso un giornalista. Gli Usa, gli americani lascino il Libano. Per la tv israeliana, i ...