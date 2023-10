Gaza | rilasciati due ostaggi da Hamas Madre e figlia sono ora nelle mani della Croce Rossa

La7.it - Sono statedue ostaggi di Hamas . Sono già stati consegnati alla Croce Rossa e poi, attraverso il valico di Rafah, andranno in Egitto e poi da qui agli Stati Uniti. Si tratta ...

Gaza, due ostaggi sono stati rilasciati da Hamas. Sono madre e figlia TGLA7

Hamas libera due ostaggi statunitensi. Biden annuncia: “Primi aiuti a Gaza entro 24-48 ore” Agenzia Nova

Sono state rilasciati due ostaggi di Hamas. Si tratta di una madre e di una figlia, rilasciati "per motivi umanitari per dimostrare al popolo americano e al mondo che le accuse di Biden e della sua ...Sono state rilasciati due ostaggi di Hamas. Si tratta di una madre e di una figlia, rilasciati "per motivi umanitari per dimostrare al popolo americano e al mondo che le accuse di Biden e della sua ...