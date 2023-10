Gaza | il piano è pronto | le 3 fasi per l’invasione

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Ormai è arrivata l’ufficialità: “La decisione di lanciare l’operazione di terra nella Striscia diè stata presa”. A dirlo è l’ambasciatore israeliano in Russia, Alexander Ben Zvi, all’agenzia Tass, il quale ha poi specificato come l’obiettivo dell’operazione sia quello di eliminare l’organizzazione terroristica Hamas e liberare i circa 200 ostaggi israeliani che ora sono in mano ai fondamentalisti. Il tutto “non può essere fatto senza un’operazione di terra”. E pertanto “possiamo dire che la decisione è stata presa”. Insomma, Israele procederà aldella striscia dia stretto giro. Manifestazioni pro-Hamas Nel frattempo, continuano ad aumentare le manifestazioni pro-Palestina negli Stati del Medio Oriente. In queste ultimissime ore, si sono registrati cortei a sostegno di Hamas e della Palestina in Iraq ed in Egitto, ...