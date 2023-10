Gaza è assediata da Israele | Israele è assediato in Medio Oriente Urge lo scudo Usa

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Missili dallo Yemen, razzi dal Libano, miliziani pronti in Siria: Tel Aviv si deve guardare le spalle. Tra i gruppi di resistenza islamica vige la dottrina wihdet al-sahat, ovvero l’unità dei campi di battaglia in caso di guerra con. Il vertice di pace del Cairo parte con poche speranze

Il valico di Rafah è l'unica via in entrata o in uscita dache non è controllata da Israele. ... Alla popolazionemanca tutto: acqua, cibo, medicinali, carburante. Una situazione che per ...

Guerra Israele-Hamas, il valico di Rafah potrebbe aprire a breve. LIVE Sky Tg24

Guerra Israele-Hamas, ultime notizie. Esercito israeliano: “Maggioranza degli ostaggi a Gaza è ... Il Sole 24 ORE

Missili dallo Yemen, razzi dal Libano, miliziani pronti in Siria: Tel Aviv si deve guardare le spalle. Tra i gruppi di resistenza islamica vige la dottrina ...Sono stati presi di mira i soccorritori". Quindi avverte: "Per chi non lo sapesse, la Striscia di Gaza è fondamentalmente una prigione a cielo aperto, sotto assedio da oltre 16 anni. E ora tutti i ...