Gaza | attacco a chiesa ortodossa | 18 morti Israele | “Non era obiettivo”

Poche ore dopo inizia l'delle forze della lega araba. Oggi, il gesto di Hamas avrà conseguenze devastanti per i palestinesi ed in particolare perche è sottoposta ad un bombardamento ...

Israele prepara attacco a Gaza: "Ordine in arrivo". Le ultime news Adnkronos

L'esercito israeliano ha riconosciuto di "aver colpito un muro vicino" alla chiesa in un attacco aereo. L'aviazione israeliana ... in aree civili usate dai residenti della Striscia di Gaza".Poche ore dopo inizia l’attacco delle forze della lega araba. Oggi, il gesto di Hamas avrà conseguenze devastanti per i palestinesi ed in particolare per Gaza che è sottoposta ad un bombardamento ...