Gasolio non conforme | operazione della Guardia di Finanza

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNei giorni scorsi, nell’ambitogenerale intensificazione dell’azione di vigilanza finalizzata alla tutelalibera concorrenza del mercato,pubblicità sui prezzi applicati ai carburanti equalità dei prodotti petroliferi immessi in commercio, i finanzieri del Comando Provinciale di Avellino hanno concluso un’attività ispettiva in materia di accise nei confronti di un impianto di Montoro (AV), selezionato dopo una mirata attività di analisi e approfondimento volta a intercettare i soggetti a più alto rischio di frode. In particolare, i finanzieri di Solofra, al termine dell’ispezione e all’esito delle risultanze pervenute dal competente Laboratorio Chimico delle Dogane di Napoli, hanno accertato l’illecita commercializzazione di oltre 18.000 litri di ...