Garcia | ' So chi sono i miei amici e i miei nemici'

Alla vigilia della gara contro il Verona, l'allenatore del Napoli ha risposto in maniera provocatoria alla domanda di un ...

Rudi Garcia in conferenza pre Hellas Verona Napoli Napoli - Benvenuti ... settimana" "Non mi lamento degli assenti che non possono giocare, ho tanta fiducia in chi può giocare. Sul discorso Osimhen ...Garcia affronta vari temi: il periodo critico che sta attraversando il Napoli, l’assunzione di responsabilità, come si giocano tre partite importanti con infortuni in rosa. Chi scenderà in campo ...