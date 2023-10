Garcia | ' Il post Fiorentina? Una mancanza di rispetto nei miei confronti'

Il tecnico del Napoli critica il modo in cui è stato trattato dopo la sconfitta dello scorso 8 ottobre contro la Fiorentina. Ma è acqua passata: 'Ora conta il lavoro con la squadra e con i ...

Garcia: "Post Fiorentina offensivo per me, una mancanza di rispetto" Tuttosport

Serie A - Garcia verso Verona-Napoli: "Esagerato il post-Fiorentina ... Eurosport IT

Rudi Garcia in conferenza pre Hellas Verona Napoli Napoli - Benvenuti ... tifosi che ho incrociato in città e che mi hanno incoraggiato. Ho trovato esagerato il post-Fiorentina, non abbiamo fatto ...Alla vigilia della delicata sfida contro l'Hellas Verona, Rudi Garcia para le aspre critiche rivoltegli da parte della stampa ed opinione pubblica per il deludente avvio di stagione del suo Napoli.