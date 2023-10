Garcia come Pirlo e Inzaghi | quelli che hanno preso squadre vincenti e non hanno vinto L’Equipe

(Di venerdì 20 ottobre 2023)pubblica un articolo sue gli altri, ossia a quegli allenatori chereduci da successi, senza peraltro riuscire a ripetersi. «Cosain comune Andreae SimoneRudicon il Napoli, quinto in Serie A, anche loroereditato una squadra vincitrice del campionato nella stagione precedente, ma non sono riusciti a mantenerla ai vertici. Questa tendenza è particolarmente diffusa in Italia, dove dal 2020 vince sempre una squadra diversa». Il cambio Sarri-ha avviato la serie: «Il primo a soffrire del declino a Torino è Andrea. Successore di ...

Al termine della conferenza stampa è comparso il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis: 'Non è chesta facendo un'analisi di buoni e cattivia scuola. Quello che non fa onore a qualcuno ...

Come vive, un tecnico, un momento delicato come quello che si vive in casa Napoli “Garcia è arrivato dopo che Spalletti era riuscito a vincere lo Scudetto. Fare meglio di Luciano avrebbe significato ...A fine conferenza stampa, si presenta De Laurentiis: "Le dichiarazioni di Garcia sulle critiche post-Fiorentina Non è che lui - dice il presidente - fa una analisi dei 'buoni e cattivi' come a scuola ...