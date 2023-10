Garcia “Avanti sereno” | De Laurentiis “Leggo invenzoni”

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 ottobre 2023) NAPOLI (ITALPRESS) – “Io sonoe tranquillo. Lo dico perchè se rispondo alle vostre domande con carattere vi chiedo di non interpretarle dicendo che sono nervoso. Dire che non ho apprezzato il post Fiorentina è dire poco, l'ho vissuta come una mancanza di rispetto nei miei confronti. Ringrazio i giornalisti che mi hanno sostenuto e i tifosi che mi hanno incoraggiato, che sono stati parecchi”. Così Rudi, tecnico del Napoli, in conferenza stampa in vista della sfida contro il Verona, match in programma domani alle ore 15 al Bentegodi. “Con i viola non abbiamo fatto tutto bene, ma nemmeno tutto male – ha aggiunto-. Ho trovato questa vicenda sproporzionata. La cosa che conta è il mio lavoro e il rapporto con staff e dirigenti, soprattutto il presidente che ho incontrato ieri. Sono un pò deluso per il fatto che pensavo ...