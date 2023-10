(Di venerdì 20 ottobre 2023) NAPOLI " "Io sonoe tranquillo. Lo dico perchè se rispondo alle vostre domande con carattere vi chiedo di non interpretarle dicendo che sono nervoso. Dire che non ho apprezzato il post ...

è consapevole del momento e del fatto che la sfida con il Verona è piuttosto delicata: "Sarà importante vincere, avremo tre partite in una settimana, ma la prima è sempre la più importante. ...

Garcia “Avanti sereno”, De Laurentiis “Leggo invenzoni” Il Tirreno

Napoli, De Laurentiis: "Andiamo avanti con Garcia. Conte Solo un pettegolezzo" Sky Sport

Nella conferenza stampa odierna caratterizzata da una critica costante ad una parte della stampa, il tecnico del Napoli Rudi Garcia è stato poi interrogato sulla natura delle critiche nei suoi ...Le cose dette in pubblico vengono espresse all’esterno” Garcia: “Non ho messo tutti nella stessa sacca ... Una partita tosta, andiamo lì per riprendere una marcia in avanti che abbiamo lasciato ...