Gabriela di “Temptation Island” operata a Istanbul | al suo fianco c’è il fidanzato

(Di venerdì 20 ottobre 2023)Chieffo, tra i protagonisti dell’ultima edizione di “”, è volata a, in Turchia, per sottoporsi ad un

Dopo la partecipazione aIsland e la proposta di matrimonio a Uomini e Donne , ecco chedà un'altra svolta alla sua vita. Da quando è diventata nota sul piccolo schermo con il ...

Gabriela Chieffo di Temptation Island vola in Turchia per sottoporsi ... Fanpage.it

Gabriela Chieffo in ospedale: l'operazione chirurgica con Giuseppe Ferrara al suo fianco ilmattino.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Sui social le stories dell'ex Temptation Island Gabriela Chieffo che è volata in Turchia per un intervento di chirurgia estetica.