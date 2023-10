Furto di costosi occhiali all’ex moglie | assolto Angelo Guida

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è tenuto innanzi alla I^ Sez. della Corte D’Appello di Napoli, il processo a carico di, di Airola, di 42 anni, difeso dagli Avvocati Vittorio Fucci e Daniela Martino. In particolare il, per un presuntoaggravato, consumato nel marzo del 2019, dida sole ai danni dell’ex, che li aveva lasciati in auto, quindi esposti per necessità e consuetudine in pubblica fede, veniva condannato dal Tribunale di Benevento, il 06/07/2021, a 3 mesi di reclusione. La Corte D’Appello, invece, accogliendo la tesi degli Avvocati Fucci e Martino, ha riformato la sentenza del Giudice di primo grado del Tribunale di Benevento, ed hailcon la formula che il fatto ...

Stanotte ennesimo alla farmacia del Distretto sanitario di Sapri. I ladri hanno divelto una porta di ferro nella ... soprattutto quelli molto per la cura del cancro. Il danno è notevole ...

