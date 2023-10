“Furbetti” del reddito di cittadinanza a Civitavecchia | “sfruttata” anche la nazionalità delle barche

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Terminata la stagione estiva, le Fiamme Gialle Aeronavali distanno analizzando i dati fiscali raccolti in mare durante gli oltre 1600 controlli di polizia svolti dalle unità navali nell’anno 2023. Le posizioni fiscali degli armatoriimbarcazioni da diporto sono state sottoposte a controlli incrociati utilizzando le bdati informatiche a disposizione della Guardia di Finanza per verificare la corrispondenza tra le dichiarazioni tributarie presentate dai soggetti e dai loro familiari, con il tenore di vita reale. In questa rete di controlli incrociati sono stati individuati 8 soggetti che hanno reso dichiarazioni false (D.S.U.) durante la presentazionedomande per l’ottenimento deldi. Nella fattispecie sono state omesse informazioni ...