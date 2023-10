“Fuori dalla Rai” Decisione definitiva sull’amato programma | spunta il motivo

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 20 ottobre 2023)cancellato, la notizia delle ultime ore. I fan non riescono a credere alle loro orecchie: ebbene si, la trasmissione tanto attesa va incontro a qualche ostacolo da superare. Infatti il pubblico italiano sta attendendo di comprendere le sorti della trasmissione che dovrebbe andare in onda con la terza edizione a partirefine del mese ottobre. Peccato solo che lo ‘start’ potrebbe appunto slittare. I motivi sono da attribuire a problemi di logistica e location. Bar Stella cancellato. La notizia lascia senza parole i fan di Stefano De Martino che stavano attendendo lo ‘start’ delproprio a partirefine di questo mese autunnale. Ebbene, la notizia delle ultime ore però fa saltare tutti i piani: Bar Stella non verrà registrato negli studi Rai al Centro di Produzione di Napoli per la seconda ...