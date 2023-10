“Fuori da qui!” GF | puntata di fuoco | Cesara Buonamici demolisce il concorrente

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Grande Fratello,bollente quella di ieri sera: tanta carne al, dalla lettera di Heidi al racconto di Mirko Brunetti, alle accuse di Cesare. A proposito di Mirko, ha parlato di come Greta Rossetti avrebbe messo un muro davanti a sé dopo aver scoperto i messaggi cancellati con Perla. “Ci sta che Perla per lei è una figura ingombrante, una minaccia, però…Perla non ha fatto di tutto per evitare me. Greta si è sentita ferita”. >“Perché Giorgia l’ha lasciato”. Meloni e Andrea Giambruno,i motivi della separazione: cosa è successo davvero “Però sembrano le litigate dei bambini, ha avuto il comportamento di una persona molto gelosa. Mi ha sempre fatto vedere il suo lato super sicuro, e invece ha messo un muro. Lei già aveva deciso da giorni che non sarebbe venuta alla sfilata. Se ha ...