Frozen | Disney a lavoro per un live action?

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Secondo una recente indiscrezione,starebbe lavorando ad un remakedi: chi potrebbe interpretare Anna ed Elsa? Quest’anno gli Studios dellahanno celebrato 100 anni di animazione, anche attraverso un dolcissimo cortometraggio intitolato Once Upon a Studio come omaggio a Walte alle origini. Nel mezzo dei preparativi è trapelata una nuova indiscrezione che punterebbe alla realizzazione di un nuovo: Elsa ed Anna di. Tra le storie più amate degli ultimi anni in casa, infatti, quella di Anna ed Elsa ha saputo riscaldare i cuori del pubblico nonostante la coltre di ghiaccio attorno ad Arendelle. Gli Studios hanno confermato ormai da mesi che un terzo ...