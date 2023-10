Frattesi scalpita per Torino-Inter! Eguagliare un dato da… Nazionale

Leggi su inter-news

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Alla vigilia del match trae Inter, sembra essere Davideil favorito per il ruolo di mezz’ala di destra a discapito di Nicolò Barella. Test importante per il neo acquisto nerazzurro, pronto a ripagare la fiducia di Mister Inzaghi. OCCASIONE DALL’INIZIO ? In vista del filotto di gare che attende l’Inter tra campionato e Champions League, Simone Inzaghi sembra essersi convinto a schieraredomani aper far rifiatare Barella. In questa stagione di Serie A, l’ex Sassuolo è partito da titolare soltanto nella trasferta di Empoli (sempre al posto di Barella, ndr.), dove però non è riuscito a brillare particolarmente. Domani lo attende una chance importante per dimostrare di essere pronto ad ogni chiamata del Mister, non incidendo soltanto sul match subentrando a gara in corso, come dimostrato in ...