Francia | 57enne stupra e uccide bimba | “Scena da film horror”

(Di venerdì 20 ottobre 2023) L'uomo, un vicino di casa, si è difeso dicendo che "è caduta dalle scale" Il corpo nudo della piccola Loana con segni di percosse è stato ritrovato in una cantina. Secondo quanto riporta ‘Le Figaro’ il, sospettato dell’omicidio delladi un anno è mezzo, abitava a una cinquantina di metri dalla sua abitazione di Sedan nelle Ardenne e conosceva bene la famiglia. “E’ caduta dalle scale” si è difeso l’uomo parlando con il pubblico ministero di Reims. Le indagini sono state affidate alla polizia giudiziaria di Reims e al commissariato di Sedan. Il cadavere è stato ritrovato avvolto in un lenzuolo, tutto impregnato di sangue. “Ladel crimine è degna di undell’orrore” ha detto una fonte della polizia a Le Figaro. “E’ una quantità di sangue tale che non può corrispondere a un solo corpo” fa notare. ...