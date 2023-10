Fotovoltaico | prezzi in discesa La nuova offerta Enel Formidabile conviene e spinge tutti al ribasso

Leggi su dday

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Lo sconto in fattura e il bonus 110 avevano fatto impennare idei sistemi fotovoltaici. Dopo una prima riduzione dei costi di installazione dovuta al blocco dello sconto in fattura, arriva ora una seconda riduzione dopo l’estate, che porta iancora più in basso.è la prima a scendere sotto i 1500 euro al kWp. ...