FOTO – Arnautovic torna sul campo | recupero vicino | «Grazie Dio!»

(Di venerdì 20 ottobre 2023)è sempre piùal ritorno con l’Inter. Intanto, ha ripreso a correre in allenamento, oggi, ad Appiano Gentile. L’attaccante austriaco ha mandato un messaggio sui social. RITORNO – Markoè pronto per il rientro, lo testimonia lui stesso attraverso i suoi canali social. L’attaccante ha pubblicato unache lo ritrae ad Appiano Gentile. Questo il suo messaggio: «». Di seguito il post pubblicato su Instagram. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Buone notizia arrivano dall'infermeria in casa Inter. Markopotrebbe infatti anticipare le tappe del recupero dall'infortunio muscolare patito a ...il Salisburgo FOTOGALLERY ©LaPresse %s...

Brutto infortunio per Arnautovic , l'urlo di dolore gela Inzaghi: Lo ... Fanpage.it

Inter, c'è apprensione per Arnautovic: Inzaghi per ora mette la toppa ... Calciomercato.com

Marko Arnautovic si allena in campo, anche se non insieme ai compagni. Lavoro personalizzato per l’austriaco che, in ogni caso, può tornare a disposizione prima del previsto. CORSA E SORRISI – Marko A ...E' ancora presto per lasciarsi andare all'ottimismo sfrenato, ma da Marko Arnautovic arrivano buone indicazioni ...