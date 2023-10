Forza Italia | continua il pugno duro sui morosi Ma c' è una via d' uscita

Leggi su iltempo

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Qualcuno l'ha ribattezzato il ‘lodo'. Annunciata e approvata all'unanimità alla convention di Paestum la modifica dello statuto per la 'stretta' su deputati e senatori che non pagano gli arretrati della quota di iscrizione a, in queste ore si sta lavorando a come attuare concretamente questa linea dura. Se da una parte viene confermata l'ineleggibilità agli incarichi di partito e l'incandidabilità per chi non si mette in regola, dall'altra si aprono spiragli per chi vuole sanare la propria situazione debitoria: chi porterà finanziatori per almeno 15mila euro l'anno, sarebbe 'esonerato' dal pagamento del contributo mensile di 900 euro dovuto per l'adesione a FI. La novità dell'esonero sarebbe contenuta nella bozza di regolamento, attuativo deldi ferro contro gli inadempienti e visionato ...