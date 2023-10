Formula 1 | che batosta | Leclerc sconvolto

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Clamorosa svolta nel mondo della1, polemiche da parte di tutti i piloti. Anche Charlessu tutte le furie Come abbiamo potuto assistere ormai molte volte nel calcio, tutto gira sempre di più intorno al denaro. Lo sport in generale è senza dubbio una vera e propria industria in cui gira una quantità di denaro neanche immaginabile ed è per questo che spesso molto scelte fanno storcere il naso. Stavolta a far notizia è stata una riforma nel mondo della1. Negli ultimi giorni la FIA ha infatti deciso di aumentare il limite massimo di sanzione pecuniarie comminabili ai piloti. In questo caso non si parla neanche di un lieve cambiamento, bensì si passa da un tetto di 150mila euro ad addirittura 1 milione di euro. Sicuramente una decisione che ha suscitato molte polemiche, soprattutto da parte (ovviamente) degli stessi ...