Formazioni ufficiali Parma-Como | Serie B 2023 2024

Leggi su sportface

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Ledi, match della decima giornata di. Fischio d’inizio alle 20:30 di venerdì 20 ottobre. “Le partite vanno tenute strette, lo dicevo già nel post gara di Venezia. Le sconfitte bruciano e sono sempre brutte. Ma ho ricevuto tante indicazioni e tante cose buone, abbiamo commesso degli errori e li abbiamo pagati a caro prezzo. La partita di venerdì riapre un ciclo di 5 match in poco più di 20 giorni e dobbiamo affrontarla mantenendo un’attenzione altissima”, le parole di Fabio Pecchia alla vigilia di questa sfida casalinga. Venti punti per la capolista, sei in più delsesto. Ecco le scelte di Pecchia e Longo. LEDI ...