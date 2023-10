Fondi finiti per la 18app Renzi | «Il ministro Sangiuliano ha mentito» La smentita della maggioranza | «Si informi»

Leggi su open.online

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Erano 230 i milioni di euro stanziati nell’anno 2023 per erogare, ai neo diciottenni, il cosiddetto bonus cultura. Uno dei provvedimenti di cui Matteoè stato portabandiera e che il governo Meloni, a inizio legislatura, ha smantellato. Tramite il sito, i nati nel 2004 potevano scaricare un buono da 500 euro per acquistare libri, svolgere attività culturali e tanto altro. Tuttavia, da qualche settimana, le risorse previste sono terminate. Così, sulla pagina web dedicata è cominciato ad apparire il seguente messaggio: «Si comunica che il plafond previsto dall’articolo 1, comma 357,legge 30 dicembre 2021, n. 234, quale limite massimo di spesa, è esaurito. Si rappresenta, pertanto, che la Piattaforma non consente più registrazioni». E sono tante le segnalazioni di ragazzi che lamentano di essere stati esclusi ...