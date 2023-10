Fondazione The Bridge e Regione Lombardia | vaccinazioni nei pazienti fragili è un' opportunità di salute

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Milano, venerdì 20 ottobre 2023 - Attività formative da avviare a favore degli operatori sanitari; percorsi vaccinali ad hoc rivolti aida sviluppare nelle strutture di ricovero e cura lombarde; progetti di comunicazione e informazione per rendere la cittadinanza consapevole dei ben

... Huayra si è aggiudicata nel tempo numerosi riconoscimenti e nel 2012 è nominata Car OfYear ... dagli anni in Argentina all'arrivo in Lamborghini, dalladi Modena Design a quella di ...

Salute mentale: da Fondazione The Bridge, il focus su depressione Milano Finanza

Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilita ... Fincantieri

Questo è stato 'Castelli di Memorie', il progetto dei Solisti Aquilani finanziato dal ministero per l'Ambiente e la Sicurezza energetica (Mase) e dalla Fondazione Cassa di risparmio dell'Aquila ...Sono passati 40 anni dalla morte di Marcello Candia, l'imprenditore che nel 1964 vendette l'azienda di famiglia per impiantare un ospedale e dare vita ad altre opere missionarie in Brasile. (ANSA) ...