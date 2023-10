Fiorentina | Pepito Rossi ricorda la tripletta alla Juve | 'Partita più bella della mia carriera Firenze piangeva'

... si fa tutto il campo palla al piede e poi scarica per, solo davanti a Buffon. Il suo ... La tripletta di Giuseppe Rossi è la firma d'autore su una vittoria storica per la, attesa da ...

Fiorentina, 10 anni fa lo storico 4-2 alla Juve. Il ricordo di Pepito Rossi: "I tifosi piangevano, uno dei giorni più belli della mia carriera" FirenzeToday

“Sinistro, ed è 1 a 2. La Fiorentina dimezza lo svantaggio, rientra in partita, con il gol numero sei in campionato di Giuseppe Rossi”. “Rossi, si gira su Pogba, ...Era il 20 ottobre del 2013 quando a Firenze venne scritta la storia. No, non fu vinto lo Scudetto e nemmeno la Coppa Italia o una coppa europea. Quel giorno, esattamente dieci anni fa, la Fiorentina g ...