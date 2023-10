Fiorentina | Baldanzi è il grande obiettivo

PROBABILI FORMAZIONI(4 - 2 - 3 - 1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, ... EMPOLI (4 - 3 - 1 - 2): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Bastoni; Marin, Grassi, Maleh;; ...

EMPOLI: BALDANZI SI ALLENA A PARTE, IN DUBBIO PER LA FIORENTINA - Sportmediaset Sport Mediaset

Fiorentina-Empoli (lunedì 23 ottobre con inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky) è il posticipo che chiude la nona giornata di campionato in Serie A dopo la seconda sosta stagionale per le naz ...E' il grande ex di Fiorentina e Empoli, il derby in programma lunedì sera al Franchi di Firenze; queste le sue parole ...