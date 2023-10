Filettino | uno dei borghi più alti del Lazio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Continua il nostro viaggio quotidiano alla scoperta di storie e curiosità di Roma e del. Oggi siamo a, in provincia di Frosinone. Lo sapevate che è uno deipiùdel? Andiamo a scoprire insieme le caratteristiche di questo comune, dove vivono poco più di 500 persone, ma che è una rinomata meta turistica. Eventi, in ricordo di: Pomezia, Anzio e Fiumicino in trasferta nel frusinate Un po’ di storia Prima di addentrarci in quello che è il focus del giorno, come sempre un po’ di storia.è un comune italiano sito sul versante sud-occidentale dei Monti Simbruini, nell’alta valle del fiume Aniene a quota 1075 metri, ai confini con l’Abruzzo e fa parte del parco naturale regionale dei Monti Simbruini ...